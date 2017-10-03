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Kocaman'ın kadro sıkıntısı

Fenerbahçe milli arada eksik kadroyla hazırlanıyor. Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçına tam kadro hazırlık yapamamaktan dolayı düşünceli

Kocaman'ın kadro sıkıntısı

Fenerbahçe milli arada eksik kadroyla hazırlanıyor. Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçına tam kadro hazırlık yapamamaktan dolayı düşünceli

03 Ekim 2017 Salı 19:36
Kocaman'ın kadro sıkıntısı
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FENERBAHÇE milli maçlar için verilen arada kuvvet depoluyor. Sarı lacivertliler salon çalışmalarıyla fizik kapasitesini yükseltmeye çalışıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman eksik kadroyla yapılan antrenmanlarda futbolcularının uyumunu artırmaya yönelik programlar uyguluyor.

Sarı lacivertlilerde Roman Neustadter, Rusya; Mauricio Isla, Şili; Martıin Skrtel, Slovakya; Vincent Janssen, Hollanda; Ozan Tufan, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, Türkiye A Milli; Ahmethan Köse, Ümit Milli; Nabil Dirar, Fas ve Luis Neto, Portekiz milli takımlarının kampında bulunuyor. Eksikler yüzünden milli maçlar için verilen aranın ardından oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına tam kadro hazırlanma şansı bulunmayan Aykut Kocaman, eldeki oyuncuları hazır hale getirmeye odaklandı.

Çünkü sarı lacivertliler sakatlık olmadığı takdirde maç öncesi en fazla 2 antrenmanda tam kadro olma şansı yakalayabilecek. Özellikle Güney Amerika'dan dönen Isla'nın sadece tek antrenmanla maça çıkma tehlikesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaman. Aykut KocamanEvkur Yeni Malatyaspor
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