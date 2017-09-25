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Kocaman, eleştirileri 'Allah' ile savuşturdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinde yenen gollerle ilgili tenkitlerin şaşırtıcı olmadığını dile getirdi

Kocaman, eleştirileri 'Allah' ile savuşturdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinde yenen gollerle ilgili tenkitlerin şaşırtıcı olmadığını dile getirdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:53
Kocaman, eleştirileri 'Allah' ile savuşturdu
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MİLLİYET'İN haberine göre;Aykut Kocaman, “Nasıl olsa eleştirecek bir şey bulurlar. Bu algı operasyonu için de ‘Bu olmadı' diyerek başka bir şey bulurlar. Ben bir tek Allah'a inanıyorum. Sahadaki oyuncuların oynadığı futbola, ortaya konan mücadeleye inanıyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinin ardından bu kez yenen gollerle ilgili yapılan eleştirilere imalı bir cevap verdi.

Maçın ardından gazetecilerle sohbet eden Kocaman'a, “Savunma futbolu oynattığınıza yönelik eleştiriler vardı. Beşiktaş karşısında takımın hücum gücü oldukça başarılıydı. Şimdi de yenen gollerle ilgili eleştiriler var” dediğimizde şu yanıtı verdi:

“Nasıl olsa eleştirecek bir şey bulurlar. Öyle mi diyorlar şimdi. Bu ülkede üzerine en fazla algı operasyonu yapılan kişi benim. Bu algı operasyonu için de ‘Bu olmadı' diyerek başka bir şey bulurlar. Yukarıda Allah var. Ben bir tek Allah'a inanıyorum. Sahadaki oyuncuların oynadığı futbola, ortaya konan mücadeleye inanıyorum.”

Kocaman, kafasındaki ekibin ne zaman tam olarak hazırlıklı olacağı konusunda ise milli maç sonrasını işaret etti. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, “Bu takım çok potansiyelli bir takım. İleriye doğru çok daha iyi olacak. Afaki şeyler ama burası Türkiye, burası Fenerbahçe… Bir maç sonra, bir gün sonra ne olacağı konusunda olumlu ya da olumsuz hiçbirimizin, hiçbir şeyin garantisi yok. Milli maç sonrası çok tekrar yaparak eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Akhisar Belediyespor maçını bekliyoruz. Akhisar maçından sonra milli maç arası var. Milli maç arasından sonra daha iyiye gideceğimizden şüphemiz yok. Milli takım aralarında birlikte çalışma fırsatı bulamıyoruz. Birlikte çalışma fırsatı bulduktan sonra takım daha iyi yöne doğru gidecek” ifadelerini kullandı.

‘Güvenimi boşa çıkarmadınız'

Beşiktaş derbisinin ardından oyuncularını tebrik eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, soyunma odasında önemli ifadeler kullandı. Lige kötü başlayan ve önemli puanlar kaybeden sarı-lacivertlilerde takımına güvendiğini her fırsatta belirten Kocaman bu konunu altını çizerek şunları söyledi:

“Kaybettiğimiz maçlardan sonra bile size güvendiğimi ifade ettim. Bu güveni boşa çıkarmadınız. Hepinizi kutluyorum. Daha da iyi olacağız. Biz şampiyon olacağız.”

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