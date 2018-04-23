Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
174.963
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7279
EURO
4.9845
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Kocaman'dan çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

Kocaman'dan çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:37
Kocaman'dan çarpıcı açıklamalar!
banner404

BEŞİKTAŞ maçında yaşananlarla ilgili konuşan Kocaman, maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söylerken ''Hiç tartışmasız maçın kalan tarafının oynanmasını istiyoruz. Bir kere sahadan çekilen taraf Beşiktaş. Hakemler sahada. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum hükmen galibiyet gibi bir şey söylemek istemiyorum. Çok net, maçın kalan tarafının oynanması gerekiyor. Beşiktaş zaten finali kalan dakikalarda da alabilir. Bu maçı tatil edecek hiçbir şey yok ortada. Yani akılsız bir insan değiliz. Bir şeyler oldu. Sanki maçı tatil etmek isteyen korner direklerinin oraya oturmuş Fenerbahçeli olduğu iddia edilen gruplardı. Sonra istenmeyen olayların olduğu ana kadar. Sahanın içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. Akıllıca olan şey maçın kalan kısmının oynanması. Son derece akıllı ve mantıklı, doğru çözüm bu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, bu tip olayların sadece kendi sahalarında yaşanmadığını söyledi ve ''Maçı öne çıkarak bir durum olmadı. Maçın bitirilememesinin nedenlerinin konuşulması kadar doğal bir şey yok. Sahalarda görmek istemediğimiz şeyler. Ama diğer taraftan olmayan şeylerin de olmuş gibi gösterilmesi son derece ayıp. Ve esas provokasyon da bunlar. Hiçbir canlıya bir şey atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Bunların yanlış olduğunu söylüyoruz. Ama bunlar sadece Fenerbahçe Stadı'nda yanlış değil. Beşiktaş Stadı'nda da Galatasaray Stadı'nda da yanlış. Her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. Tepkimiz buna'' dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
kocaman dan çarpıcı açıklamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilmen'den hakeme eleştiri!
Dilmen'den hakeme eleştiri!
Kadıköy'de Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki
Kadıköy'de Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki
Sun Prime C-Lounge tam not aldı
Sun Prime C-Lounge tam not aldı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim