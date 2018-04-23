Kocaman'dan çarpıcı açıklamalar!

BEŞİKTAŞ maçında yaşananlarla ilgili konuşan Kocaman, maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söylerken ''Hiç tartışmasız maçın kalan tarafının oynanmasını istiyoruz. Bir kere sahadan çekilen taraf Beşiktaş. Hakemler sahada. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum hükmen galibiyet gibi bir şey söylemek istemiyorum. Çok net, maçın kalan tarafının oynanması gerekiyor. Beşiktaş zaten finali kalan dakikalarda da alabilir. Bu maçı tatil edecek hiçbir şey yok ortada. Yani akılsız bir insan değiliz. Bir şeyler oldu. Sanki maçı tatil etmek isteyen korner direklerinin oraya oturmuş Fenerbahçeli olduğu iddia edilen gruplardı. Sonra istenmeyen olayların olduğu ana kadar. Sahanın içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. Akıllıca olan şey maçın kalan kısmının oynanması. Son derece akıllı ve mantıklı, doğru çözüm bu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, bu tip olayların sadece kendi sahalarında yaşanmadığını söyledi ve ''Maçı öne çıkarak bir durum olmadı. Maçın bitirilememesinin nedenlerinin konuşulması kadar doğal bir şey yok. Sahalarda görmek istemediğimiz şeyler. Ama diğer taraftan olmayan şeylerin de olmuş gibi gösterilmesi son derece ayıp. Ve esas provokasyon da bunlar. Hiçbir canlıya bir şey atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Bunların yanlış olduğunu söylüyoruz. Ama bunlar sadece Fenerbahçe Stadı'nda yanlış değil. Beşiktaş Stadı'nda da Galatasaray Stadı'nda da yanlış. Her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. Tepkimiz buna'' dedi.