Koca tribünde tek başına tezahürat yapan taraftara sürpriz hediye

İlk videoda takım kaptanı Uğur Çiftçi 'nin formayı imzalaması ve formanın yola çıkışı anlatılırken, ikinci videoda formanın Trabzon'daki taraftar Fazlı Nas'a giderken yolda karşılaşılan trafik çevirmesi canlandırmasıyla devam ediyor.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tek kişilik gol sevinciyle futbol kamuoyunun gündemine oturan Fazlı Nas için kulübün sosyal medya ekibi tarafından 4 kısa teşekkür videosu da hazırlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ yönetimi, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım tribününde tek başına takımını destekleyen Fazlı Nas'a tüm futbolcuların imzaladığı forma hediye etti.

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