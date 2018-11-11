Klopp'un gözü Karius'ta: "Beni bilgilendirmeye devam edin"

İNGİLİZ kulübünün teknik direktörü Jürgen Klopp Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kalecinin durumunu yakından takip ediyor.



Takımdaki tüm kiralık futbolcularla ilgili bizzat bilgi alan Klopp, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'i arayarak Alman kalecinin durumunu sorduğu öne sürüldü.



GENEL OLARAK PERFORMANSI İYİ



Güneş'in Karius için, "Kendisini istekli ve uyumlu buluyorum. Ancak bazen konsantrasyon sorunu var. İdmanlarda ve maçlarda kopukluklar yaşıyor. Genel performansından memnunum" dediği belirlendi.



KLOPP TEŞEKKÜR ETTİ



Klopp'un teşekkür ederek, "Sizden ricam beni Karius için bilgilendirmeye devam edin. Yeni bir gelişme yaşanırsa bilmek isterim" dediği öne sürüldü.