Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kleopatra Plajı'nda heyecan başladı

Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Teleferik’in sponsorluğunda organize edilen 2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, dünyaca ünlü Damlataş Kleopatra Plajı'nda başladı

Kleopatra Plajı'nda heyecan başladı

Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Teleferik’in sponsorluğunda organize edilen 2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, dünyaca ünlü Damlataş Kleopatra Plajı'nda başladı

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:34
Kleopatra Plajı'nda heyecan başladı
İlgili Galeriye Git
banner404

BUGÜN başlayan ve 16 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek olan şampiyonanın medya toplantısı, müsabakaların oynandığı Kleopatra Plajı yanındaki Palm Beach Restoran'da gerçekleşti. Toplantıya; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Teknik Süpervizörü Ruta Millere-Celmiņa ve Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul katıldı.
 
ŞAMPİYONA 25.000 EURO
Medya toplantısının açılış konuşmasını yapan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, “2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası için Alanya’nın misafiriyiz. 15 ülkeden 24 takımın katıldığı turnuvada toplam 25.000 Euro para ödülü dağıtılacak. Bu organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için bize var güçleriyle destek olan Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Teleferik’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 
 
CELMİNA'DAN ÖVGÜ 
TVF Asbaşkanı Alper Sedat Aslandaş’tan sonra söz alan CEV Teknik Süpervizörü Ruta Millere-Celmiņa da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Celmina, "Avrupa Voleybol Konfederasyonu adına, organizasyonda emeği geçen herkese selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir şehirde, harika bir plajda, mükemmel bir havada gerçekleşecek organizasyonun başarıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Tüm halkı tribünleri doldurmaya ve harika üç gün geçirmeye davet ediyorum" dedi.
 
"TURİZM ÇEŞİTLENİYOR" 
Turizmi çeşitlendirmenin önemine vurgu yapan Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ise, "Kış aylarında ülkemizde ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nın Uludağ ayağına sponsor olmuştuk. Şimdi de Alanya’da beraberiz. Turizme ve spora elimizden geldiğince katkı sağlamak istiyoruz. Umuyoruz ki güzel bir turnuva gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. 
 
BAŞKAN YÜCEL'DEN TEŞEKKÜR 
Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ve teknik ekipleri Alanya'da ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Yücel, "Ülkemizde ilk kez düzenlenen bu turnuvanın ev sahipliğini yapmak, Alanya’nın tanıtımı için eşsiz bir fırsat. Bu vesileyle bu organizasyonun Alanya’da gerçekleşmesinde katkısı olan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel karşılaşmaların gerçekleşeceği turnuvada tüm sporculara başarılar diliyor, Alanya halkını tribünleri doldurmaya davet ediyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.07.2017 18:19
Anahtar Kelimeler:
CEV Bayanlar Plaj VoleyboluALTİDAlanya Turistik Işletmeciler DerneğiAlanya Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim