Kleopatra Plajı'nda heyecan başladı

BUGÜN başlayan ve 16 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek olan şampiyonanın medya toplantısı, müsabakaların oynandığı Kleopatra Plajı yanındaki Palm Beach Restoran'da gerçekleşti. Toplantıya; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Teknik Süpervizörü Ruta Millere-Celmiņa ve Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul katıldı.



ŞAMPİYONA 25.000 EURO

Medya toplantısının açılış konuşmasını yapan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, “2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası için Alanya’nın misafiriyiz. 15 ülkeden 24 takımın katıldığı turnuvada toplam 25.000 Euro para ödülü dağıtılacak. Bu organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için bize var güçleriyle destek olan Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Teleferik’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



CELMİNA'DAN ÖVGÜ

TVF Asbaşkanı Alper Sedat Aslandaş’tan sonra söz alan CEV Teknik Süpervizörü Ruta Millere-Celmiņa da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Celmina, "Avrupa Voleybol Konfederasyonu adına, organizasyonda emeği geçen herkese selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir şehirde, harika bir plajda, mükemmel bir havada gerçekleşecek organizasyonun başarıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Tüm halkı tribünleri doldurmaya ve harika üç gün geçirmeye davet ediyorum" dedi.



"TURİZM ÇEŞİTLENİYOR"

Turizmi çeşitlendirmenin önemine vurgu yapan Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ise, "Kış aylarında ülkemizde ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nın Uludağ ayağına sponsor olmuştuk. Şimdi de Alanya’da beraberiz. Turizme ve spora elimizden geldiğince katkı sağlamak istiyoruz. Umuyoruz ki güzel bir turnuva gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN YÜCEL'DEN TEŞEKKÜR

Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ve teknik ekipleri Alanya'da ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Yücel, "Ülkemizde ilk kez düzenlenen bu turnuvanın ev sahipliğini yapmak, Alanya’nın tanıtımı için eşsiz bir fırsat. Bu vesileyle bu organizasyonun Alanya’da gerçekleşmesinde katkısı olan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel karşılaşmaların gerçekleşeceği turnuvada tüm sporculara başarılar diliyor, Alanya halkını tribünleri doldurmaya davet ediyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.