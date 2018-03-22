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Kleopatra'da şölen var

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen iki ayrı yarışma, 24-25 Mart ve 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Kleopatra Plajı ve Alanya İskelesi'nde yapılacak

Kleopatra'da şölen var

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen iki ayrı yarışma, 24-25 Mart ve 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Kleopatra Plajı ve Alanya İskelesi'nde yapılacak

22 Mart 2018 Perşembe 23:57
Kleopatra'da şölen var
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ALANYA Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen Surf Casting Balık Yakalama Yarışması (Dalgalara karşı balık avlama), 24-25 Mart tarihlerinde dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yapılacak. Bu yıl 2. kez yapılacak olan Surf Casting Balık Yakalama Yarışması'nda dereceye girenlere ise ödülleri verilecek. Yarışmada 1. olan balıkçıya 5 bin, 2. olan balıkçıya 2 bin 500 ve 3. olan balıkçıya ise bin TL ödül verileceği öğrenildi. Yarışma hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0 505 253 32 63 numaralı telefondan Hakan Kalaycı'ya, 0 541 280 90 05 numaralı telefondan Mustafa Yartan'a ve 0 532 394 58 28 numaralı telefondan da Emre Bayır'a ulaşabilecek. 

AT-ÇEK İLK KEZ YAPILACAK

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen yarışmalar bununla bitmiyor. Dernek Surf Casting Balık Yakalama Yarışması'nın hemen ardından, 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde 10 yıldır ava kapalı bir deniz merası olan Alanya İskelesi'nde yarışma düzenleyecek. 1. Alanya At-Çek Balık Avı yarışmasında da yüksek meblağlı ödüller dağıtılacak. Yarış organizatörleri toplam ödülün 10 bin Dolar olduğunu söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Sportif Olta Balıkçıları
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