Kleopatra'da heyecan sürüyor
Alanya'da düzenlenen Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winner Cup) heyecan tüm hızıyla sürüyor. 3 günün geride kaldığı kupada çeyrek finale çıkan takımlar belli olurken, temsilcimiz Alanya Belediyespor da son 16'da kendine yer buldu
DÜNYA'DA ilk kez Alanya'da gerçekleştirilen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup) tüm hızıyla devam ediyor. Kupada çeyrek finale kalan takımlar bugün eşleşme heyecanı yaşadı. Üç gün boyunca Kleopatra Plajı’nda gerçekleştirilen maçlar sonunda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Çeyrek final için kuraları ise bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çekti.
Yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmaları şöyle;
09.30 - Meizhou Hakka (Çin) - Real Münster / Almanya)
10.45 - Rostocker (Almanya) - Boca Gdansk (Polonya)
12.00 - Levante (İspanya) – Golsapoosh Yazd (İran)
13.30 - Krylia Sovetov (Rusya) - New Team BS (Belçika)
13.30 - Shahin Khazar (İran) - B.Q.All Star Club (Tayland)
14.45 - Flamengo(Brezilya) - BSC Vybor (Ukrayna)
14.45 - Masafi Al-Wasat (Irak) - Copenhagen (Danimarka)
16.00 - Alanya Belediyespor (Türkiye) - Napoli Patron (Yunanistan)
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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