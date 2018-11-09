Kızıl fırtına Slovenya’da esecek

KATILDIĞI şampiyonalarda Muratpaşa Belediyespor tişörtüyle mücadele eden ringlerin kızıl fırtınası 22 yaşındaki başarılı sporcu Hasan Mert Kızıl, 17 - 25 Kasım’da Slovenya Maribor’da düzenlenene Avrupa Kick Boks Şampiyonası öncesi Başkan Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Şampiyona için Milli Takım’la birlikte Niğde’de kampa gireceklerini belirten Kızıl, kendisine verdiği destek dolayısıyla Başkan Uysal ve Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek’e teşekkür etti. Kızıl, geçen yıl Budapeşte’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda 3’üncü olduğunu, bugüne kadar 7 Türkiye şampiyonluğu, 2 dünya üçüncülüğü ve 1 Avrupa üçüncülüğünün bulunduğunu kaydeden Kızıl, ayrıca katıldığı uluslararası turnuvalardan da 3 şampiyonluk elde ettiğini söyledi. Maribor’da düzenlenecek turnuvada altın madalyayı hedeflediğini belirten Kızıl, Ümit Uysal’a madalya sözü verdi. Başkan Uysal, sporcuya başarılar dilerken kendisinin elde ettiği her başarıyla birlikte ayrı bir gurur yaşadıklarını söyledi.