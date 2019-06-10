Kinsey Wolanski’den flaş açıklama! "Liverpoollu futbolcular bana flört mesajları attı"

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek maça damga vuran Kinsey Wolanski, The Sun gazetesine verdiği röportajda çarpıcı bir itirafta bulundu.

Kinsey Wolanski’den flaş açıklama! "Liverpoollu futbolcular bana flört mesajları attı"
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WOLANSKİ, Liverpool’un galibiyetiyle sonuçlanan gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında gelmişti. Wolanski maç oynandığı esnada üzerindeki mayoyla sahaya dalmış ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

The Sun’a konuşan Wolanski, “İsimlerini vermeyeceğim ama bazı Liverpoollu futbolcular finalin ardından bana özelden flört mesajları attılar. Bir tanesi kalp emojisi attı. Diğeri ‘Maçta seni gördüm’ yazdı” ifadelerini kullandı.

30 yaşında emekli olmasına yetecek kadar para kazanmak istediğini belirten model, daha iyi performanslar planladığını da sözlerine ekledi.

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