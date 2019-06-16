King Of Kings heyecanı

DÜNYA üzerinde 200 televizyon kanalında canlı olarak yayınlanacak olan organizasyona dövüş sanatlarının usta ismi Remy Bonjasky, Buakaw Banchamek ve onur konuğu olarak efsane boksör Mike Tyson katılacak.

Organizasyonu üstelenen ve aynı zamanda 72 kiloda altın kemerini korumak için maça çıkacak olan orta sıklet dünya şampiyonu Bayram Yalçın, Dim TV’ye (dimtv.tv) özel açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Hem organizasyonun ev sahipliğini üstlenmek hem de ringe çıkacak olmak çok zor oluyor. Dövüştüğüm salonlarda etrafıma baktığımda gözüme kolay görünmüştü, bir ring, bir spor salonu dedim. Ama organizasyonun ince detaylarına girdiğimde anladım bu kadar kolay olmadığını. Organizasyonumuz 21 Haziran’da Antalya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Dünyaca ünlü isimleri ağırlayacağız. Biri Remy Bonjasky, hem kendisi geliyor hem de dövüş kulübünden iki değerli dövüşçüyü beraberinde getiriyor. Benim tek amacım dünyaca ünlü dövüşçüleri buraya getirmek değil tabii ki, aynı zamanda Alanya ve Antalya’daki genç sporcu kardeşlerimize bu organizasyonda yer almak imkanı sağlamak istedim. Türkiye’den dünyaya bir kapı açabilmek istedim. Bu organizasyon küçük çaplı bir organizasyon olmayacak. Avrupa’nın 121 kanalı, Amerika’nın da 94 kanalında yayınlanacak” dedi. Alanya’yı çok sevdiğini ifade eden dünya şampiyonu Yılmaz, yakın zamanda Alanya’da da büyük bir organizasyona imza atacaklarını belirtti. Yılmaz, “Tüm Dim TV ailesine de selamlarımı iletiyorum, destekleriniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.