'Kimler gerçek Alanyasporlu Sivas maçında göreceğiz' 

SPOR Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi. Osmanlıspor'u ellerinden kaçırdıklarını ifade eden Çavuşoğlu "Berabere kaldığımız için üzgünüz. Kazanma fırsatımız vardı ama olmadı. Tabi Osmanlıspor'un da pozisyonları vardı. Onlar için de çok önemli bir maçtı, bizim için de. Kendi saha ve seyirci avantajımızı değerlendirip o maçı almış olsaydık, bugün çok daha rahat bir pozisyonda olacaktık. Artık nasip, kısmet. Şimdi önümüzde çok önemli bir Sivas maçı var. Oradan da puan almak zor ama biz her maç olduğu gibi bu maçta da puan ve puanlar almak için gideceğiz. Önümüzde son 2 maçımız kaldı. İnşallah Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır. Hiç bir zaman umudumuzu kaybetmedik. Umutsuzluğa da düşmedik" dedi.

'KENDİMİZİ EKSİK HİSSETTİK'

Sivasspor maçında forma giyemeyecek olan cezalı ve sakat oyuncuların yokluğu hatırlatılan başkan Hasan Çavuşoğlu "Sivasspor maçı bizim için çok önemli. 3 tane cezalı olan önemli oyuncularımızın yanında, 2 tane de sakatlığı bulunan önemli futbolcumuz var. Özellikle de Fernandes. Geniş bir kadromuz var. Orada da en iyi şekilde takımda görev alacak olan futbolcularımız zaten var. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Yönetim, teknik heyet ve takım olarak Sivasspor maçına odaklandık. Haftasonunda maça yine özel uçakla yönetim, takım ve işadamları ile birlikte gideceğiz. Özellikle, bundan önceki Malatya ve Kayseri maçında kendimizi eksik hissettik. Çok kişinin gelmesini ümit ediyorduk ama gelmediler. En başta siyasi parti ilçe başkanlarını, yöneticilerini, milletvekili aday adaylarını Sivasspor maçında aramızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'BEDAVACILIK HASTALIK OLDU'

Alanyaspor'un iç sahada değil, deplasmanda da desteklenmesi gerektiğini söyleyen Hasan Çavuşoğlu "Kimse 'başkan bize laf ediyor, laf söylüyor' demesin. Söylerim. Bunu da herkes bilsin. Galatasaray maçında olsun, başka maçlarda olsun belirli saygın insanlar 'Nasıl bedava girebilirim?', bunun peşinde. Benim sanayide çalışan vatandaşım kombine almış, harçlığını vermiş, maçlara geliyor. Bizim Alanya'da 'maçlara nasıl bedava girerim', böyle bir hastalık var. 'Önemli birisi veya bir ilçe başkanı maça girse de onunla birlikte 15-20 kişi 'Biz de girsek' diyen bedavacılar var. Bunlar yanlış şeyler. Buradaki maçlara gelebilirsiniz, ücretsiz de izleyebilirsiniz ama önemli olan takımı deplasmanda desteklemektir. Bu hafta göreceğiz; kimlerin Alanyaspor'un yanında olup olmadığını. Alanyalıların Alanyaspor'a ne kadar sahip çıktığını bu haftaki maçta göreceğiz. Taraftarlarımız her zaman görevini yaptı, bu maç için de hazırlık yapıyorlar. Ellerinden geleni de yapıyorlar. İnşallah hayırlı bir deplasman olur" ifadelerini kullandı.