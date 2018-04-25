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Kilometrelerce uzakta hastaneye gitme sebebi ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kadıköy'deki maçta yaralandıktan sonra Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmesinin sebebi, kendi doktorunu istemesi olduğu ortaya çıktı

Kilometrelerce uzakta hastaneye gitme sebebi ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kadıköy'deki maçta yaralandıktan sonra Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmesinin sebebi, kendi doktorunu istemesi olduğu ortaya çıktı

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:00
Kilometrelerce uzakta hastaneye gitme sebebi ortaya çıktı
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ZİRAAT Türkiye Kupası'nda sahne alan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 58. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Şenol Güneş, Fenerbahçe tribünlerinden başına gelen yabancı madde nedeniyle yaralanırken, soyunma odasında başına 5 dikiş atıldı. İlk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılan tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy'deki hastaneler yerine Beşiktaş'taki Fulya Acıbadem'e götürüldü.

ŞENOL GÜNEŞ DOKTORUNU İSTEDİ

Futbolarena'nın haberine göre; tartışmalara konu olan bu olay günler sonra açıklığa kavuştu. Yaralandıktan sonra Fulya Acıbadem Hastanesi'ne gitmek istediğini söyleyen Şenol Güneş, kendisini oradaki doktorunun tedavi etmesini talep etti. Daha önce benzer bir travma yaşayan Şenol Güneş'in, yine Fulya'daki doktoruna gittiği ve bu nedenle kafasındaki yarayı aynı kişiye emanet etmek istediği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçe
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