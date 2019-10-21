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Kılıçdaroğlu'ndan Çebi'ye kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

SPOR 21.10.2019, 00:33 21.10.2019, 00:59
Kılıçdaroğlu'ndan Çebi'ye kutlama
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KILIÇDAROĞLU, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

#twitter #Çebi #nur #ahmet #kılıçdaroğlu #kemal
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