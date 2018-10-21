Kick boks 2. kademe antrenörlük kursu tamamlandı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleşen 2. Kademe antrenör kursu tamamlandı

Kick boks 2. kademe antrenörlük kursu tamamlandı
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TÜRKİYE Kick Boks Federasyonu Kickboks 2. Kademe Antrenörlük Kursu 7-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. 10 bin kişilik kapalı spor salonunda gerçekleşen antrenörlük kursuna Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından görevlendiren kurs Müdürü Şerif Yıldırım, kurs bitimi antrenörlere başarılar diledi. 15 günlük bir eğitim sürecinin başarıyla sonuçlandığını kaydeden Yıldırım, “Eğitimimize Antalya'nın yanı sıra Denizli, Rize, İstanbul, Zonguldak, Mersin'den katılımlar olmuştur. Kursa katılan ve başarılı olan arkadaşlarımız 2'nci kademe Antrenör olmaya hak kazanmıştır” dedi.

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