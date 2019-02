Keykubat Koleji başarıya doymuyor 

ÖĞRENCİLERİNİN başarılarından dolayı gururlandıklarını söyleyen Alaattin Keykubat Koleji kurucularından Can Baysal, "Öğrencilerimiz katıldıkları çeşitli yarışmalarda Türk Bayrağı’nı gururla dalgalandırıyorlar” dedi. Muay Thai Dünya Şampiyonası’ndan birincilikle dönen Arife Gamze Temel, Makedonya Balkan Şampiyonası’nda ilk 10’a giren Mehmet Can Gülerdağ ile Kayseri ve Romanya’daki şampiyonalardan birincilikle dönen Tahir Buğra Yiğit, ailelerine, antrenörlerine ve arkadaşlarına büyük bir gurur yaşattılar. Alaaddin Keykubat Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Nizamettin Beşli, "Okulumuzda birbirinden değerli öğrencilerimiz var ama Gamze, Mehmet Can ve Buğra kendi dallarında milli mertebeye kadar yükselmiş sporcular. Bu da bize ekstra gurur kaynağı oluyor. Gamze daha önceki yıllarda Türkiye, Asya ve Avrupa’da Muay Thai şampiyonluğu yaşamıştı, bu sene bir kez daha Türkiye şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı ve Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Dünya Şampiyonasına doğrudan katılma hakkı elde etti. Ara sezonda aramıza katılan Buğra, uyum sürecini çok hızlı atlattı. Buğra, hem Balkan hem Türkiye şampiyonu, hem de milli bir bisikletçi. Geçtiğimiz günlerde Mersin’de Türkiye ikincisi, Alanya’da Uluslararası Grand Fondo yarışmasında 1. olarak bizleri gururla temsil etti. Buğra önümüzdeki günlerde okullar arası bisiklet yarışının mutlak favorisi, biz de okulumuz ve Alanya olarak kendisine tam destek veriyoruz ve o kupayı Alanya’ya getirmesini bekliyoruz" dedi.