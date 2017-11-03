Kevin Spacey hakkında cinsel saldırı soruşturması

İNGİLİZ polisi, ABD'li ünlü aktör Kevin Spacey'nin Londra'da meydana gelen cinsel saldırı iddialarına yönelik soruşturma başlattı. Edinilen bilgilere göre, 2008 yılında gerçekleşen olayda ünlü aktör Kevin Spacey, 23 yaşındaki erkeğe cinsel saldırıda bulundu. İngiltere polisi 23 yaşındaki kişinin ifadesinin alındığını, ancak şikayetle ilgili gözaltı yapılmadığını bildirdi.

Öte yandan Amerikalı aktör Anthony Rapp, geçtiğimiz haftalarda Spacey'nin kendisine 14 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğunu açıklamasının ardından House of Cards dizisinin ekibinde çalışan 8 kişi de kendilerine yönelik cinsel tacizde bulunduklarını açıklamışlardı.

