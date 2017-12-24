Kestelspor zirveyi sevdi 0-3

ANTALYA Süper Amatör Küme'de yoluna doludizgin devam eden Alanya Belediyesi Kestelspor, Antalya Sanayispor ile deplasmanda karşılaştı. Play-off maçlarına kadar puan kaybı yaşamak istemeyen temsilcimiz, Hasan Zeren (2) ve Samet Çelebi'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 36'ya yükselten Kestelspor, liderlik koltuğunu kolay kolay bırakmayacağını da gösterdi. Öte yandan, temsilcimiz Kestelspor 16. haftayı maç yapmadan BAY olarak geçirecek. 17. haftada ise 2. sıradaki Konyaaltı Belediyespor'u Alanya'da ağırlayacak.