Kestelspor zirveye demir attı 2-1

BÖLGESEL Amatör Lig'de Kestelspor fırtınası dinmek bilmiyor. Ligin 11. hafta maçında bugün Çal Belediyespor'u konuk eden temsilcimiz, rakibini 2-1 yenerek 25 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Maça hızlı başlayan Kestelspor, heniz 1. dakikada Ertan Çolak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Çal Belediyespor, 29. dakikada Ali Rıza Gündüz'ün golüyle eşitliği yakaladı. İkinci yarında istediği pas trafiğini yapmakta zaman zaman zorlanan Kestelspor, rakip savunmayı bir türlü geçemedi. 90 dakika sonunda 3 puanı getirecek golü bir türlü atamayan mavi beyazlılar, galibiyete uzatma dakikalarında uzandı. 90+4'de rakip savunmanın hatasını değerlendiren Mehmet Küçükdurmuş, ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluştu ve düzeltip vurarak 3 puanı getirdi. Mücadeleyi izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Kestelspor Başkanı Levent Uğur, Kestelsporlu yöneticiler ve çok sayıda taraftar, uzatma dakikalarında gelen golle sevince boğuldu. Kestelspor bu galibiyetle puanını 25'e yükseltti ve ligin zirvesine demir attı. Çal Belediyespor ise 11 maçta 7. mağlubiyetini alarak 8 puanda kaldı.



