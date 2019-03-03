Kestelspor yedi bitirdi 7-0

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki iki temsilcimiz Kestelspor ve Payallarspor, bugün Milli Egemenlik Stadı'nda karşılaştı. Ligin namağlup lideri olan Kestelspor, maçın henüz 4. dakikasında Oğulcan Ahmet Erdul ile 1-0 öne geçti. Emrah Ekmekçi 18'de durumu 2-0'a getirdi. 43'de Oğulcan, 44'de ise Yalçın Akdoğan ile 2 gol daha bulan mavi beyazlılar, ilk yarıda soyunma odasına 4 farklı önde girdi. Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. 48. dakikada Emrah, 58. dakikada Yalçın ve 67. dakikada Muhterem Gürkan ile farkı 7'ye çıkaran Kestelspor, Payallarspor'a tarihi bir hezimet yaşattı. Lider Kestelspor bu galibiyetle puanını 55'e yükseltirken, Payallarspor ise 23 puanda kaldı.

MAHMUTLARSPOR FARK YEDİ

Antalya Süper Amatör Küme'deki bir diğer temsilcimiz Mahmutlarspor ise deplasmanda Manavgatspor'a konuk oldu. Alt sıralardan uzaklaşmak için mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta zayıf rakibine 6-0 yenilen Mahmutlarspor, taraftarlarını üzdü. Manavgatspor bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, temsilcimiz Mahmutlarspor ise 19 puanda kalarak düşme hattına bir adım daha yaklaştı.