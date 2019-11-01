Kestelspor'un zirve inadı

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) bu yıl ilk kez mücadele eden temsilcimiz Kestelspor, grubunda liderlik için zirve inadını sürdürüyor. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan toplayan ve lider Manavgat Belediyespor'un ardından 13 puanla 2. basamakta yer alan mavi beyazlılar, yarın sahasında 7 puanlı Kepez Belediyespor'u ağırlayacak. Yarın saat 14.00'de başlayacak olan mücadelenin son hazırlığını bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan temsilcimiz, daha sonra kampa girecek ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Zorlu mücadeleye tüm sporseverleri davet eden Kestelspor Başkanı Levent Uğur "Kestelsporumuz adım adım zirve yolunda ilerliyor. Tüm Alanya halkını takımımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.

