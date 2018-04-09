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Kestelspor'un rakibi belli oldu

Süper Amatör Lig temsilcimizin, Bölgesel Amatör Lige yükselmek için oynayacağı play off mücadelesinde rakibi belli oldu

Kestelspor'un rakibi belli oldu

Süper Amatör Lig temsilcimizin, Bölgesel Amatör Lige yükselmek için oynayacağı play off mücadelesinde rakibi belli oldu

09 Nisan 2018 Pazartesi 12:11
Kestelspor'un rakibi belli oldu
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ANTALYA Süper Amatör Lig ikinci grubu lider bitiren ardından oynanılan play off grubunu ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz Kestelspor, Bölgesel Amatör Lig için kader maçına çıkacak.

Statü gereği Bölgesel Amatör Lig 7. Grubu 13. sırada tamamlayacak olan ekiple play-off mücadelesi verecek olan Kestelspor'un rakibi de belli oldu. Kestelspor, komşumuz Manavgatspor ile kader maçına çıkacak ve kazanan ekip gelecek yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücade edecek. 

Kestelspor ile Manavgatspor 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında belirlenecek bir tarihte karşı karşıya gelecekler.

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Süper Amatör LigKestelsporAmatör LigPlay Off
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