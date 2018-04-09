Kestelspor'un rakibi belli oldu

ANTALYA Süper Amatör Lig ikinci grubu lider bitiren ardından oynanılan play off grubunu ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz Kestelspor, Bölgesel Amatör Lig için kader maçına çıkacak.

Statü gereği Bölgesel Amatör Lig 7. Grubu 13. sırada tamamlayacak olan ekiple play-off mücadelesi verecek olan Kestelspor'un rakibi de belli oldu. Kestelspor, komşumuz Manavgatspor ile kader maçına çıkacak ve kazanan ekip gelecek yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücade edecek.

Kestelspor ile Manavgatspor 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında belirlenecek bir tarihte karşı karşıya gelecekler.