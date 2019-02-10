Kestelspor tek golle kazandı 1-0

ANTALYA Süper Amatör Küme'de Kestelspor fırtınası dinmek bilmiyor. Ligin 16. hafta maçında bugün bölgemiz temsilcilerinden Mahmutlarspor'a konuk olan mavi beyazlılar, ilk yarısı golsüz berabere biten maçın ikinci yarısında kazanmasını bildi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde sahneye çıkan Kestelspor'un golcüsü Yalçın Akdoğan, takımına 3 puanı getiren golü kaydederek galibiyetin mimarı oldu. Bu galibiyetle puanını 48'e yükselten Kestelspor, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atarken, Mahmutlarspor ise 19 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.