Kestelspor şova başladı

ANTALYA Süper Amatör Küme'de rüya gibi geçen bir sezonun ardından Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselen Kestelspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Mavi beyazlılar ilk olarak Kartalspor'un başarılı orta saha oynuncusu Ali Berke Timurcioğlu'nu transfer etti. İkinci transferini de orta sahaya yapan Kestelspor, İçelspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bulut Akbaş'ı da takıma kazandırdı. Mavi beyazlılar son olarak Bucak Oğuzhanspor'un başarılı kalecisi Kadir Şentürk'ü renklerine bağladı. Transfer çalışmalarının süreceğini söyleyen Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Yeni sezonda BAL Ligi'nde mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda yaparak ilk transferlerimizi gerçekleştirdik. Tüm transferleri yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.