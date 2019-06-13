Kestelspor şova başladı

Bu yıl Alanya'yı BAL Ligi'nde temsil edecek olan Kestelspor'da transfer harekatı başladı. Mavi beyazlı ekip 3 yeni futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu 

Kestelspor şova başladı
banner404

ANTALYA Süper Amatör Küme'de rüya gibi geçen bir sezonun ardından Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselen Kestelspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Mavi beyazlılar ilk olarak Kartalspor'un başarılı orta saha oynuncusu Ali Berke Timurcioğlu'nu transfer etti. İkinci transferini de orta sahaya yapan Kestelspor, İçelspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bulut Akbaş'ı da takıma kazandırdı. Mavi beyazlılar son olarak Bucak Oğuzhanspor'un başarılı kalecisi Kadir Şentürk'ü renklerine bağladı. Transfer çalışmalarının süreceğini söyleyen Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Yeni sezonda BAL Ligi'nde mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda yaparak ilk transferlerimizi gerçekleştirdik. Tüm transferleri yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Toprak yine kürsüde
Toprak yine kürsüde
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472