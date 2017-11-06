Kestelspor şov yaptı

ANTALYA Süper Amatör Küme'de ilk yarı haftasonunda oynanan maçlarla son buldu. Ligde 2. sırada bulunan Kestelspor, lider Konyaaltı Belediyespor'un BAY geçtiği haftada Antalya Halspor'u yenerek 3 puanı cebine koydu ve 18 puana yükselerek liderle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Konaklı Stadı'nda oynanan maçta Hasan Zeren (2), Almazbek Mirzaliev (2), Samet Çelebi ve Volkan Ergin'in golleriyle rakibini 6-0 yenerek taraftarlarına şov yapan mavi beyazlı ekip, ilk yarı sonunda lider Konyaaltı ile birlikte namağlup iki takımdan birisi oldu.

PAYALLAR KAYIP

Antalya Süper Amatör Küme'deki diğer temsilcilerimiz Konaklıspor ile Demir Asansör Payallarspor da batı Alanya derbisinde dün karşı karşıya geldiler. İlk yarıyı Mehmet Aydın'ın 19. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Konaklıspor, ikinci yarıda Mahmut Arslan'dan gelen iki golle 3 farklı üstünlüğü ele geçirdi. 89'da son sözü Şaban Aksoy söyledi ve Payallarspor'un maçtaki tek golüne imza attı. Konaklıspor, 3-1 kazandığı bu maçla ilk 3 puanını alarak puanını 6'ya yükseltti. Demir Asansör Payallarspor ise 8 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.