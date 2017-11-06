Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.692
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0810
EURO
4.4971
6 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Kasım Günlük Burç Yorumu
6 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
6 Kasım 2017 Antalya -...
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
banner468

Kestelspor şov yaptı

Ligde ilk yarının son maçında Halspor'u ağırlayan Kestelspor, rakibine gol olup yağdı

Kestelspor şov yaptı

Ligde ilk yarının son maçında Halspor'u ağırlayan Kestelspor, rakibine gol olup yağdı

06 Kasım 2017 Pazartesi 00:08
Kestelspor şov yaptı
banner404

ANTALYA Süper Amatör Küme'de ilk yarı haftasonunda oynanan maçlarla son buldu. Ligde 2. sırada bulunan Kestelspor, lider Konyaaltı Belediyespor'un BAY geçtiği haftada Antalya Halspor'u yenerek 3 puanı cebine koydu ve 18 puana yükselerek liderle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Konaklı Stadı'nda oynanan maçta Hasan Zeren (2), Almazbek Mirzaliev (2), Samet Çelebi ve Volkan Ergin'in golleriyle rakibini 6-0 yenerek taraftarlarına şov yapan mavi beyazlı ekip, ilk yarı sonunda lider Konyaaltı ile birlikte namağlup iki takımdan birisi oldu. 

PAYALLAR KAYIP

Antalya Süper Amatör Küme'deki diğer temsilcilerimiz Konaklıspor ile Demir Asansör Payallarspor da batı Alanya derbisinde dün karşı karşıya geldiler. İlk yarıyı Mehmet Aydın'ın 19. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Konaklıspor, ikinci yarıda Mahmut Arslan'dan gelen iki golle 3 farklı üstünlüğü ele geçirdi. 89'da son sözü Şaban Aksoy söyledi ve Payallarspor'un maçtaki tek golüne imza attı. Konaklıspor, 3-1 kazandığı bu maçla ilk 3 puanını alarak puanını 6'ya yükseltti. Demir Asansör Payallarspor ise 8 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kestelspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da MuayThai fırtınası
Alanya'da MuayThai fırtınası
'Bu galibiyet iyi oldu'
'Bu galibiyet iyi oldu'
Deplasmanda yokuz
Deplasmanda yokuz

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim