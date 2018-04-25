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Kestelspor son virajda! Dev maç Pazar günü Antalya'da

Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak Play-Out maçı oynamaya hak kazanan Kestelspor, 29 Nisan Pazar günü Manavgat Belediyespor ile Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mavi beyazlı ekip, final maçını kazandığı taktirde yıllardır hayalini kurduğu Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselecek 

Kestelspor son virajda! Dev maç Pazar günü Antalya'da

Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak Play-Out maçı oynamaya hak kazanan Kestelspor, 29 Nisan Pazar günü Manavgat Belediyespor ile Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mavi beyazlı ekip, final maçını kazandığı taktirde yıllardır hayalini kurduğu Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselecek 

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:50
Kestelspor son virajda! Dev maç Pazar günü Antalya'da
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ANTALYA Süper Amatör Küme'de normal sezonu ve Play-Off Grubu'nu ikinci tamamlayarak Play-Out maçı oynama hakkı kazanan Kestelspor'un rakibi, Manavgat Belediyespor olmuştu. Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmek için Play-Out maçı oynayacak olan iki ekip, 29 Nisan Pazar günü saat 16.30'da Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu dev final maçı için Alanya'dan çok sayıda taraftar otobüslerle Antalya'ya giderek Kestelspor'u destekleyecek. Mücadelede Passolig uygulaması ve bilet ücreti olmayacağını söyleyen Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Artık son virajdayız. Manavgat Belediyespor ile oynayacağımız final maçını kazanarak, yıllardır hayalini kurduğumuz Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselmek istiyoruz. Çünkü bunu hak eden bir ekibiz. Pazar günü oynanacak olan maça çok sayıda otobüs kaldıracağız. Zimbitlik Sahası yanından kalkacak olan otobüslerimiz, saat 13.00'de Antalya'ya hareket edecek. Tüm taraftarlarımızı bu dev final maçını izlemeye ve takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 25.04.2018 09:54
Anahtar Kelimeler:
KestelsporAntalyaMaçPlay-offSüper Amatör Küme
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