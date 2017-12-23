Kestelspor 'Sanayi' virajında

ANTALYA Süper Amatör Küme'de 33 puanlı lider Kestelspor, yarın deplasmanda Antalya Sanayispor'a konuk olacak. Aynı puana sahip olduğu 2. sıradaki Konyaaltı Belediyespor'un BAY geçeceği haftada kazanarak puan farkını açmak isteyen mavi beyazlı ekip, 3 hafta sonra bitecek olan ligde play-off maçlarına namağlup olarak gitmek istiyor. Ömer Faruk Türtay'ın yöneteceği Antalya Sanayispor - Kestelspor maçı, Zeytinköy 2 Nolu Saha'da yarın saat 14.00'de başlayacak.

PLAY-OFF AŞKINA

Süper Amatör Lig'de play-off şansını zorlayan bir diğer temsilcimiz Demir Asansör Payallarspor ise bugün Konaklı Stadı'nda Muratpaşa Belediyespor'u ağırlayacak. Saat 14.30'da başlayacak olan mücadeleyi bayan hakem Sedef Kıranoğlu yönetecek. Muratpaşa ile arasında 3 puan fark olan Payallarspor, rakibini yenerek averajla 3. sıraya yerleşmek ve play-off potasına girmek istiyor. SAL'da küme düşme hattında olan bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise yarın deplasmanda Antalya Halspor'a konuk olacak. Saat 14.00'de başlayacak olan maçı Şevket Şimşek yönetecek.