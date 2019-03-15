Kestelspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcimiz Kestelspor, yıllardır hayalini kurduğu Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselerek büyük bir başarı elde etti. Ligde şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen mavi beyazlılar, 22. hafta maçında bugün Erdem Gençlikspor ile Milli Egemenlik Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleden 10-0'lık galibiyetle ayrılan Kestelspor, maçın ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak gövde gösterisi yaptı. Kurulan özel platforma tek tek çağırılan Kestelsporlu futbolculara madalya ve kupalarını, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı, MHP 23. Dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız, AKP İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Antalya İl Başkanı Metin Bulut'un elinden aldılar.

'BAL LİGİ'NDE BAŞARILAR'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kestelspor Başkanı Levent Uğur, yöneticiler ve futbolcuları kutlayarak başarılar diledi. Başkan Yücel, "Kestelspor'umuz yıllardır hayalini kurduğu BAL Ligi'ne yükselerek bizlerin de göğsünü kabarttı. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarları kutlarım. Takımımıza gelecek yıl boy göstereceği Bölgesel Amatör Ligi'nde başarılar dilerim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 17:48