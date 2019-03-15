Kestelspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Amatör Küme'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Kestelspor, bugün oynanan Erdem Gençlikspor maçının ardından kupasını aldı. Büyük bir coşku yaşayan futbolcuların mutluluğu görülmeye değerdi 

Kestelspor şampiyonluk kupasını kaldırdı
banner404
HABERİN GALERİSİ
Kestelspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Kestelspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcimiz Kestelspor, yıllardır hayalini kurduğu Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselerek büyük bir başarı elde etti. Ligde şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta garantileyen mavi beyazlılar, 22. hafta maçında bugün Erdem Gençlikspor ile Milli Egemenlik Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleden 10-0'lık galibiyetle ayrılan Kestelspor, maçın ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak gövde gösterisi yaptı. Kurulan özel platforma tek tek çağırılan Kestelsporlu futbolculara madalya ve kupalarını, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı, MHP 23. Dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız, AKP İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Antalya İl Başkanı Metin Bulut'un elinden aldılar. 

'BAL LİGİ'NDE BAŞARILAR' 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kestelspor Başkanı Levent Uğur, yöneticiler ve futbolcuları kutlayarak başarılar diledi. Başkan Yücel, "Kestelspor'umuz yıllardır hayalini kurduğu BAL Ligi'ne yükselerek bizlerin de göğsünü kabarttı. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarları kutlarım. Takımımıza gelecek yıl boy göstereceği Bölgesel Amatör Ligi'nde başarılar dilerim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 17:48
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya - Antalya Hava Durumu (16 Mart 2019)
Alanya - Antalya Hava Durumu (16 Mart 2019)
  1. HAVA DURUMU

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner533

banner518

banner481

banner472