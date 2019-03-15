Kestelspor şampiyonluğa doymuyor

KESTELSPOR Halk Oyunları Ekibi, Antalya'da düzenlenen il şampiyonasını 89.6 puanla birinci tamamlayarak Alanya'ya büyük bir gurur daha yaşattı. Kestelspor'un minik halk oyunları ekibi üyeleri, bugün Antalya'da düzenlenen il şampiyonasında üstün bir performans sergileyerek şampiyon oldular ve Kestelspor futbol takımının ardından bir sampiyonluk daha yaşattılar. Bugün Kestelspor'un Erdem Gençlikspor ile oynadığı maçın hemen ardından Antalyaya giderek folklor ekibinin yarışmasını izleyen ve şampiyonlukla büyük bir gurur daha yaşayan Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Kestelspor’un minik yıldızları Antalya’da İl birincisi oldu ve göğsümüzü kabartti. Halk oyunları branşında İl birinciliğini 89.6 puanla alıp, bölge şampiyonasında Antalya’yı temsil etme hakkı elde eden yavrularımızı ve eğitmenlerimiz Yılmaz Özdemir, Serap Sıla Demirbaş ve Onur Can Calp’ı tebrik ediyorum. Bravo çocuklar" dedi.