Kestelspor sahaya indi

GEÇTİĞİMİZ sezon Antalya Süper Amatör Küme'yi şampiyon olarak tamamlayan ve doğrudan Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselen Kestelspor'da yaz tatili sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan mavi beyazlılarda yeni transferler ile mevcut kadroda yer alan oyuncular tanışma fırsatı buldular. Isınma ve koşu hareketleri ile idmana başlayan Kestelspor'lu futbolcular, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptılar. Çalışmalarını teknik sorumlu Hakan Hayati Karaca gözetiminde bir süre daha Alanya'da sürdürecek olan mavi beyazlılar, önümüzdeki günlerde kamp için şehir dışına gidecekler.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 18:01