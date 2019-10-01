Kestelspor puanla tanıştı

BU yıl Bölgesel Amatör Lig'de bölgemizi ilk kez temsil eden Kestelspor, ligdeki ikinci maçında puanla tanıştı. Geçtiğimiz hafta Karaman Belediyespor'a deplasmanda 2-1 kaybeden mavi beyazlı ekip, ligin ikinci maçını da deplasmanda Yatağan Belediyespor ile yaptı. Yatağan İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Mert Korel, Adem Mazlum ve Hüseyin Özçetin hakem üçlüsü yönetti. Kestelspor oyuna hızlı başlasa da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Rakip ekibin atakları da sonuç vermeyince mücadele başladığı gibi 0-0 bitti. Kestelspor, deplasmanda berabere kalarak BAL Ligi'ndeki ilk puanıyla tanıştı. Mavi beyazlı takım, ligin 3. haftasında 6 Ekim Pazar günü saat 15.00'de Isparta 32 Spor'u sahasında ağırlayacak.

HAYDAR HOCA DOLUDİZGİN

BAL Ligi'ndeki komşu temsilcisi Manavgat Belediyespor, ligdeki ikinci maçını da kazanmasını bildi. Alanyalı teknik direktör Ali Haydar Durusoy'un çalıştırdığı yeşil beyazlı ekip, 2. hafta maçında Karaman Belediyespor'u ağırladı. Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede fırtına gibi esen Haydar Durusoy'un talebeleri, rakip Karaman Belediyespor'a şans tanımadı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde 2'de 2 yaparak zirveye demir atan Manavgat Belediyespor, 3. hafta maçında Muğla temsilcisi Ortaca Belediyespor'a konuk olacak.