Kestelspor nefes aldı 5-2

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki iki temsilcimiz Kestelspor ve Konaklıspor, ligi 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk golü ev sahibi Kestelspor buldu. Ali Güzel ile 1-0 öne geçen mavi beyazlılar, bu golden 2 dakika sonra Lawal ile farkı 2'ye çıkardı. Bu gole 11. dakikada Mustafa ile cevap veren konuk ekip Konaklıspor, 19. dakikada Lawal'ı durduramadı ve skor 3-1'e geldi. 21. dakikada Mahmut Arslan ile farkı yeniden 1'e indiren Konaklıspor, maçın ikinci yarısında Kestelspor ataklarına karşı koyamadı. 77'de Lawal hat-trick yaparak takımının 4. kendisinin ise 3. golüne imza attı. Maçta son sözü Metin Mumcu söyledi. Yakaladığı fırsatı gole çeviren Metin skoru 5-2'ye getirdi. Kestelspor bu galibiyetle 8 puana yükselirken, Konaklıspor ise 2 puanda kaldı.
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