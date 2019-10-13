Kestelspor lidere acımadı 1-2
Kestelspor, BAL Ligi 7. Grup 4. hafta maçında bugün konuk olduğu Denizli Sarayköyspor'u 2-1 mağlup ederek rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı
ALANYA'YI Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta temsil eden Kestelspor, deplasmanda lider Denizli Sarayköyspor'a konuk oldu. Lige Karaman Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan, daha sonra Yatağanspor ile deplasmanda berabere kalan, geçtiğimiz hafta da ligin şampiyonluk favorilerinden olan Isparta 32 Spor'u sahasında mağlup eden Kestelspor, lig lideri Sarayköyspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten mavi beyazlılar, zirveye bir adım daha yaklaştı.
PROTOKOLE ALMADILAR
Kestelspor Başkanı Levent Uğur, zorlu mücadelede takımını deplasmanda yalnız bırakmadı. Yönetici arkadaşları ile birlikte Denizli'ye giden başkan Uğur, stada geldiğinde protokol tribününe alınmadı. Konuk ekibin başkanı olarak geldiği stadyumda gördüğü muameleyi dert etmeyen ve yönetici arkadaşları ile birlikte maçı deplasman tribününden izleyen Levent Uğur, 2-1 kazanılan maç sonrasında büyük sevinç yaşadı.
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:37
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:45
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2