Kestelspor lidere acımadı 1-2

ALANYA'YI Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta temsil eden Kestelspor, deplasmanda lider Denizli Sarayköyspor'a konuk oldu. Lige Karaman Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan, daha sonra Yatağanspor ile deplasmanda berabere kalan, geçtiğimiz hafta da ligin şampiyonluk favorilerinden olan Isparta 32 Spor'u sahasında mağlup eden Kestelspor, lig lideri Sarayköyspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten mavi beyazlılar, zirveye bir adım daha yaklaştı.

PROTOKOLE ALMADILAR

Kestelspor Başkanı Levent Uğur, zorlu mücadelede takımını deplasmanda yalnız bırakmadı. Yönetici arkadaşları ile birlikte Denizli'ye giden başkan Uğur, stada geldiğinde protokol tribününe alınmadı. Konuk ekibin başkanı olarak geldiği stadyumda gördüğü muameleyi dert etmeyen ve yönetici arkadaşları ile birlikte maçı deplasman tribününden izleyen Levent Uğur, 2-1 kazanılan maç sonrasında büyük sevinç yaşadı.