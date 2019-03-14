Kestelspor kupa kaldıracak

BAL Ligi hayalini gerçekleştiren Kestelspor, bugün sahasında lig sonuncusu Erdem Gençlikspor'u konuk edecek. Mavi beyazlılar, şampiyonluk kupasını da bu maçta kaldıracak

Kestelspor kupa kaldıracak
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ANTALYA Süper Amatör Küme'de ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibine 13 puan fark atarak şampiyonluğu garantileyen Kestelspor, bugün şampiyonluk maçına çıkacak. Milli Egemenlik Stadı'nda yarın ligin tek puansız ekibi Erdem Gençlikspor'u ağırlayacak olan mavi beyazlılar, şampiyonluk kupasını da bu maçta kaldırarak gövde gösterisi yapacak. Saat 14.00'de oynanacak olan mücadeleye tüm sporseverleri beklediklerini söyleyen Alanya Belediye Spor Müdürü ve Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Sabrettik, inandık, güvendik ve başardık. 'O sene bu sene' dediğimiz yılda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme başarısını gösterdik. Bu sevincimize ortak olmak isteyen tüm sporseverleri, yarın (bugün) oynayacağımız maçta Milli Egemenlik Stadı'na bekliyorum" dedi. 

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