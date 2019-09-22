Kestelspor kötü başladı 2-1

BU yıl Alanya'yı Bölgesel Amatör Lig'de ilk kez temsil eden Kestelspor sezona kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçını deplasmanda Karaman Belediyespor ile oynayan mavi beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan Kestelspor, 19. dakikada Ali Berke'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Karaman Belediyespor bu gole 41. dakikada cevap verdi. İki ekip, ilk yarıda soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarının 58. dakikasında kalesinde bir gol daha gören Kestelspor, ligdeki ilk maçında 2-1 mağlup oldu.