Kestelspor kötü başladı 2-1
BAL Ligi'nde ilk maçını bugün deplasmanda Karaman Belediyespor ile oynayan temsilcimiz Kestelspor, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak lige yenilgiyle başladı
SPOR 22.09.2019, 17:30 22.09.2019, 17:34
BU yıl Alanya'yı Bölgesel Amatör Lig'de ilk kez temsil eden Kestelspor sezona kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçını deplasmanda Karaman Belediyespor ile oynayan mavi beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan Kestelspor, 19. dakikada Ali Berke'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Karaman Belediyespor bu gole 41. dakikada cevap verdi. İki ekip, ilk yarıda soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarının 58. dakikasında kalesinde bir gol daha gören Kestelspor, ligdeki ilk maçında 2-1 mağlup oldu.
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