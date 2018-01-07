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Kestelspor Konyaaltı Belediyespor karşılaşması: 2-2

Antalya Süper Amatör Küme 2. Grup'ta bugün derbi mücadelesi vardı

Kestelspor Konyaaltı Belediyespor karşılaşması: 2-2

Antalya Süper Amatör Küme 2. Grup'ta bugün derbi mücadelesi vardı

07 Ocak 2018 Pazar 17:12
Kestelspor Konyaaltı Belediyespor karşılaşması: 2-2
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LİGDE ikinci sırada bulunan temsilcimiz Kestelspor, Milli Egemenlik Stadyumu'nda lider Konyaaltı Belediyespor'u ağırladı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka, mücadeleye geç kalınca ısınmadan maçı 10 dakika gecikmeli olarak başlattı. İlk yarısı Konyaaltı'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Lawal'ın muhteşem golüyle eşitliği yakalayan Kestelspor, galibiyeti getirecek golü bulamayınca mücadele 2-2 sonuçlandı. Bu sonuçla Konyaaltı Belediyespor 40 puana, Kestelspor ise 37 puana yükseldi. Konyaaltı haftaya maç yapmadan BAY geçirecek. Kestelspor ise deplasmanda zayıf rakibi Halspor'a konuk olacak. Kestel kazanırsa liderle puanlar eşitlenecek. Ligin ilk yarısında oynanan maçta da 2-2 berabere kalan iki ekip, prosedüre göre play-off'a gidecek şampiyonu belirlemek için tarafsız sahada bir maç daha yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
SporKestelsporKonyaaltı Belediyespor
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