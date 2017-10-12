Kestelspor kararlı

ANTALYA Süper Amatör Küme'de lige 'O sene bu sene' sloganı ile başlayan, ancak aldığı 2 beraberlikle zirvenin 4 puan gerisinde kalan Alanya Belediyesi Kestelspor, sezon sonunda mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Kaybedilen 4 puanı telafi edeceklerini söyleyen Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "İstemediğimiz sonuçları alınca hoca değişikliğine gittik. Bunun da meyvesini daha ilk maçta farklı galibiyetle aldık. Sezon sonunda mutlu sona ulaşan biz olacağız. Takımımıza ve oyuncularımıza sonsuz güvenimiz var" dedi. Ligde bu hafta Antalya Sanayispor'u konuk edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Uğur "Rakibimiz 8 puanla 3. sırada ve bizi takip ediyor. Bu maçın önemi bizim için büyük olacak. Kazanarak aradaki puan farkını açmak istiyoruz" dedi.