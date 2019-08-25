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Kestelspor kamptan döndü

Yeni sezonda BAL Ligi'nde mücadele edecek olan Kestelspor'un 10 günlük hazırlık kampı sona erdi. İki gün izin yapan mavi beyazlılar, bugün çalışmalarına tesislerinde devam edecek

SPOR 25.08.2019, 20:47 Enes Subaşı
Kestelspor kamptan döndü
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FUTBOLDA Bölgesel Amatör Ligi (BAL), 22 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'yi şampiyon olarak tamamlayan ve BAL Ligi'ne yükselen temsilcimiz Kestelspor'da ise hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi 10 günlük bir hazırlık kampı yapan mavi beyazlılar, teknik direktör Hakan Hayati Karaca gözetiminde yeni sezona hazırlanıyor. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Karaca, "Hazırlık kampımız bitti. Çalışmalarımıza 26 Ağustos'ta (bugün) yeniden başlayacağız. Yönetim kurulumuz çok sayıda transfer yaptı ancak bazı futbolcular sezon başlamadan sözleşmelerini fesh ederek gittiler. BAL Ligi yüksek bütçelik bir arena ve biz de takım olarak elimizden gelen gayreti göstererek iyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularım hazırlık kampında iyi bir görüntü çizdiler. Çalışmalarımıza artık Alanya'da devam edeceğiz. İnşallah yeni sezona iyi bir giriş yapacağız" dedi.

#Kestelspor
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