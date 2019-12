Kestelspor ilk yarıyı lider kapattı 2-0

BU sezon ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ilk yarıyı lider bitiren Kestelspor'da büyük sevinç var. Kısıtlı kadrosuna rağmen ligin ilk yarısında iyi bir performans sergileyen mavi beyazlılar, 13. hafta maçında Burdur Makü'yü konuk etti. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan maça Mahmut, Şükrü Can, Burak Emre, Osman, Remzi Can, Halil, Ali Berke, Ertan, Serhat, Bulut ve Mehmet ilk 11'i ile başlayan Kestelspor, 21. dakikada Ertan Çolak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Mehmet Küçükdurmuş ceza alanı içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Kestelspor'da atışı kullanan kaptan Halil Aşut, topu sağ köşede kalecinin üzerine nişanladı ve penaltıyı kaçırdı. Maçın 45. dakikasında gelişen Kestelspor atağında Mehmet pasını Burak Emre'ye aktardı. Kaleciyi de çalımlayarak topu filelerle buluşturan Burak Kaan, takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda daha dengeli bir futbol ortaya koyan Kestelspor, maçın son anlarında bir gol daha buldu. 89. dakikada kazanılan korner atışında gelen ortaya iyi yükselen Remzi Can Gülmez, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 3-0 öne geçirerek maçın da skorunu tayin etti. Kestelspor, bu galibiyetle 29 puana yükseldi ve ligin ilk yarısını lider bitirdi. Konuk ekip Makü ise 5 puanda kalarak ligin dibine demirledi.