Kestelspor iddialı

BÖLGESEL Amatör Ligi'nde tüm imkansızlıklara rağmen fırtınalar estiren Kestelspor, yarın lider Manavgat Belediyespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu Akdeniz derbisi, Manavgat Atatürk Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 16 puan toplayan Kestelspor, puan cetvelinde rakibi Manavgat Belediyespor'un 3 puan gerisinde bulunuyor. Kestelspor'un eski teknik direktörü Ali Haydar Durusoy'un çalıştırdığı Manavgat Belediyespor'a ligdeki ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen mavi beyazlılar, kazanarak liderlik koltuğunu da ele geçirmek istiyor. Zorlu mücadele için çok sayıda Alanyalı futbolsever de yarın Manavgat'a gidecek. Takımlarını deplasmanda destekleyecek olan mavi beyazlı taraftarlar, galip gelinmesi halinde liderliği kutlayacak.

