Kestelspor fırsat tepti 2-2

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta lider Kestelspor, 12. hafta maçında bugün Akşehirspor ile deplasmanda karşılaştı. Maçın 9. dakikasında Abdullah Özpınar'ın penaltı golüyle geriye düşen mavi beyazlılar, bu gole 12. dakikada Burak Emre ile cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği yakaladı. Burak Emre 30. dakikada yeniden sahneye çıktı ve duble yaparak takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Soyunma odasına skor avantajı ile giren Kestelspor, ikinci yarıda baskılı oyununu sürdürdü ancak rakip savunma ataklara geçit vermedi. Ev sahibi Akşehirspor, 72. dakikada Yekta Berk'in golüyle skoru 2-2'ye taşıdı. Golden sonra galibiyet için bastıran her iki ekip de ataklardan sonuç alamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı. Kestelspor bu beraberlikle puanını 26'ya yükseltti. Akşehirspor da 22 puana yükseldi.

