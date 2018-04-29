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Kestelspor finalde yıkıldı

BAL Ligi'ne yükselme maçında bugün Manavgat Belediyespor ile karşılaşan Kestelspor, 79. dakikada yediği şok golle 1-0 mağlup oldu

Kestelspor finalde yıkıldı

BAL Ligi'ne yükselme maçında bugün Manavgat Belediyespor ile karşılaşan Kestelspor, 79. dakikada yediği şok golle 1-0 mağlup oldu

29 Nisan 2018 Pazar 18:40
Kestelspor finalde yıkıldı
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ANTALYA Süper Amatör Küme Play-Off grubu ikincisi olarak final bileti alan temsilcimiz Kestelspor, Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme Play-Out maçında Manavgat Belediyespor ile finalde karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda bugün oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda aradığı golü bir türlü bulamayan mavi beyazlı temsilcimiz, mücadelenin 80.dakikasında yediği golle rakibine yenildi ve yine BAL Ligi'nin kapısından geri döndü. 

MÜTHİŞ DESTEK
Kestelspor'un final maçında çok sayıda Alanyalı takımını yalnız bırakmadı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başta olmak üzere, başkan yardımcıları, birim amirleri, belediye çalışanları ve Kestelsporlu taraftarlar da tam kadro Antalya'daydı. 90 dakika boyunca takımlarına destek veren taraftarlar, maç sonunda mağlubiyetle üzüldü.

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Son Güncelleme: 29.04.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
Kestelspor KestelsporKestelsporBAL Ligi
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