BÖLGESEL Amatör Lig'in (BAL) yeni ekibi Kestelspor, transferde oldukça hızlı hareket ediyor. Antalya'nın BAL'daki yeni temsilcisi olan mavi beyazlılar, geçtiğimiz günlerde dış transferde 5 oyuncuyu renklerine bağlayarak adeta şov yapmıştı. Temsilcimiz önceki gün de iç transferde 5 oyuncusuyla nikah tazeledi. Kestelspor'u Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan kadrodan Oğulcan Ahmet Erdul, Erkan Sütçü, Osman Çağlar Uç, Serkan Ak ve Remzi Gülmez, mavi beyazlı ekiple yeniden anlaştı. Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "İç transferde 5 oyuncumuzla sözleşme yeniledik. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Kestelspor durmuyor
Transferde şova başlayan BAL Ligi ekiplerinden Kestelspor, iç transferde 5 futbolcusuyla daha nikah tazeledi
BÖLGESEL Amatör Lig'in (BAL) yeni ekibi Kestelspor, transferde oldukça hızlı hareket ediyor. Antalya'nın BAL'daki yeni temsilcisi olan mavi beyazlılar, geçtiğimiz günlerde dış transferde 5 oyuncuyu renklerine bağlayarak adeta şov yapmıştı. Temsilcimiz önceki gün de iç transferde 5 oyuncusuyla nikah tazeledi. Kestelspor'u Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan kadrodan Oğulcan Ahmet Erdul, Erkan Sütçü, Osman Çağlar Uç, Serkan Ak ve Remzi Gülmez, mavi beyazlı ekiple yeniden anlaştı. Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "İç transferde 5 oyuncumuzla sözleşme yeniledik. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
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