 Kestelspor durdurulamıyor

ANTALYA Süper Amatör Ligi'nde yenilgisiz lider Kestelspor, SAL 10. hafta maçında bugün Kumluca Belediyespor ile karşılaştı. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan temsilcimiz, 40. dakikada Serkan Ak'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıda soyunma odasına avantajlı girdi. İlk yarının bitiş düdüğü ile futbolcular arasında tartışma çıktı. Kumluca'dan Ali Can Sümbül'ün Kestelsporlu Oğulcan Ahmet Erdul'a küfür etmesi ortalığı bir anda karıştırdı. Gerginliğin sona ermesinin ardından Kumluca Belediyespor'lu Osman Kocabıyık, tribünlere yabancı madde attığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarı 10 kişi kalan rakibine karşı ataklarını sıklaştıran Kestelspor, 68. dakikada Elhadji, 76'da Oğulcan Ahmet Erdul, 80'de Nuran Gurbanov ve 85'de de Fatih Yılmaz'ın golüyle farka gitti ve mücadeleyi 5-0 kazandı. Kestelspor, haftaya ligin zayıf ekiplerinden Antalya Halspor'a konuk olacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 17:27