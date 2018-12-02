Kestelspor durdurulamıyor 2-1 

ANTALYA Süper Amatör Ligi'ndeki temsilcimiz Kestelspor, 12. hafta maçında bugün sahasında Antalya Asat Gençlikspor'u konuk etti. Mücadeleye mutlak galibiyet parolası ile çıkan mavi beyazlılar, geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar sonuçsuz kaldı ve takımlar ilk yarıda soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. Konuk ekip Asat Gençlikspor, 54. dakikada Ömer Faruk Dönmez'in golü ile 1-0 öne geçti. Kestelspor bu gole 63. dakikada Remzi Can Gülmez'le yanıt verdi. Maçta son sözü Kestelsporlu Yalçın Akdoğan söyledi. Mücadelenin 79. dakikasında şık bir gole imza atan Yalçın, takımına galibiyeti getirdi. Kestelspor, bu galibiyetle 12'de 12 yaparak puanını 36'ya yükselterek şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.

MAHMUTLAR EVDE YOK

Antalya Süper Amatör Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Mahmutlarspor ise bugün sahasında Kınıkspor'u ağırladı. Kestel Sahası'nda oynanan mücadelede rakibine 2-1 kaybeden Mahmutlarspor, son haftalardaki düşüşünü sürdürdü. SAL'daki temsilcilerimizden Payallarspor ise deplasmanda Finike Belediyespor'a konuk oldu. Sarı siyahlı ekip kötü bir performans sergilediği maçta rakibine 4-1 mağlup olarak farklı kaybetti.