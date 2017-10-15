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Kestelspor doludizgin

Antalya Süper Amatör Küme'deki temsilcimiz Kestelspor, Gazipaşa Belediyespor'dan sonra Antalya Sanayispor'u da 3-1'le geçti

Kestelspor doludizgin

Antalya Süper Amatör Küme'deki temsilcimiz Kestelspor, Gazipaşa Belediyespor'dan sonra Antalya Sanayispor'u da 3-1'le geçti

15 Ekim 2017 Pazar 23:04
Kestelspor doludizgin
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MİLLİ Egemenlik'te oynanan maça hızlı başlayan mavi beyazlılar, 10. dakikada Hasan Karaduman'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle bitecek derken Sanayispor Caner Bekil'in golüyle eşitliği yakaladı. İkinci yarıda maçın temposunu daha da arttıran Kestelspor, 60'da Hasan Karaduman ile tekrar öne geçti. Bu golden hemen sonra 66. dakikada da Kestel'in golcü yıldızı Lawal sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Kestelspor bu galibiyetle 14 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. SAL'daki diğer temsilcilerimizden Payallarspor deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'a konuk olurken, Konaklıspor da Antalya Halspor'la deplasmanda karşılaştı. Payallarspor hiç bir varlık gösteremediği maçta 1-0 mağlup oldu. Konaklıspor ise Halspor'a 4-2 yenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
KestelsporAntalya Süper Amatör Küme
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