Kestelspor doludizgin

ALANYA'NIN Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisi Kestelspor, 5. hafta mücadelesinde Konya Ereğlispor'u Milli Egemenlik Stadyumu'nda ağırladı. Melis Özçiğdem, Ahmet Bayırcı ve Ceylan Kavsara hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Kestelspor, rakibini 2-1 yenerek 10 puana yükseldi. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen mavi beyazlılar, Ereğlispor'a da şans tanımadı ve rakibini 2-1 mağlup ederek hem 3'de 3 yaptı, hem de ligde 3. sıraya yükseldi.