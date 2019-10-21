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Kestelspor doludizgin

BAL Ligi 7. Grup'ta Konya Ereğlispor'u ağırlayan Kestelspor, rakibini 2-1 mağlup ederek 10 puana yükseldi 

SPOR 21.10.2019, 00:31
Kestelspor doludizgin
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ALANYA'NIN Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisi Kestelspor, 5. hafta mücadelesinde Konya Ereğlispor'u Milli Egemenlik Stadyumu'nda ağırladı. Melis Özçiğdem, Ahmet Bayırcı ve Ceylan Kavsara hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Kestelspor, rakibini 2-1 yenerek 10 puana yükseldi. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen mavi beyazlılar, Ereğlispor'a da şans tanımadı ve rakibini 2-1 mağlup ederek hem 3'de 3 yaptı, hem de ligde 3. sıraya yükseldi.

#BAL Ligi
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