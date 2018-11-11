Kestelspor deplasmanda coştu 0-9

Antalya Süper Amatör Ligi'nin yenilgisiz lideri Kestelspor, bugün deplasmanda konuk olduğu Erdem Gençlikspor'a gol oldu yağdı. Mavi beyazlılar, rakibini 9-0 yenerek ligde 9'da 9 yaptı

Kestelspor deplasmanda coştu 0-9
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BU yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmeyi kafasına koyan Kestelspor, Antalya Süper Amatör Ligi'nde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Bugün deplasmanda ligin zayıf ekiplerinden Erdem Gençlikspor'a konuk olan mavi beyazlılar, rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 9'da 9 yaptı. Kestelspor'un gollerini 5 ve 40. dakikalarda Erkan Sütçü, 15, 17, 34 ve 43. dakikalarda Oğulcan Ahmet Erdul, 23. dakikada Yalçın Akdoğan, 25. dakikada Ertuğrul Keleş ve 47. dakikada ise Osman Çağlar Uç kaydetti. Kestelspor bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti. Henüz galibiyeti ve beraberliği bulunmayan Erdem Gençlikspor ise 0 puanda kaldı. Geride kalan 9 hafta sonunda 44 gol atıp 2 gol yiyen temsilcimiz, bu alanda da liderliğini sürdürdü.

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