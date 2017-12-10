Kestelspor'dan gol yağmuru 2-10

ANTALYA Süper Amatör Küme'de bugün Alanya derbisi vardı. Lider Konyaaltı Belediyespor ile zirve yarışı veren Kestelspor, Konaklıspor'un konuğu oldu. 5. dakikada Mehmet Ali'nin golüyle 1-0 geriye düşen mavi beyazlı ekip, daha sonra gol oldu yağdı. 26'da Hasan Karaduman, 29'da Samet, 35'de Hasan Zeren ve 42'de de Nezih Bayramoğlu ile 4 gol bulan Kestelspor, ilk yarı sonunda soyunma odasına 4-1'lik skorla girdi. İkinci yarıda da gollerine devam eden Kestelspor, 52. dakikada Hasan Karaduman, 55'de Lawal, 75'de tekrar Hasan Karaduman, 79'da Özgür, 88 ve 90. dakikada da Ali Güzel'in golleriyle rakibine tam 10 gol attı. Konaklıspor'un 2. golünü ise 63'de Namık Türk kaydetti. Bu tarihi galibiyetle puanını 30'a yükselten Kestelspor, play off oynamayı da şimdiden garantiledi. Konaklıspor ise bu mağlubiyetle 8 puanda kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı.