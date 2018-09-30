Kestelspor'dan gol şov 0-7

SEZONA sıkıntılı başlayan Kestelspor, ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Bugün deplasmanda Manavgat Belediyespor'a konuk olan mavi beyazlılar, rakibini 7-0 yenerek şov yaptı. 20. dakikada Serkan Ak'ın golüyle öne geçen Kestelspor, 40'da Nuran Gurbanov ile farkı 2'ye çıkardı. 45. dakikada sahneye çıkan Erkan Sütçü, attığı şık golle skoru 3-0'a getirdi. Maçın ikinci yarısında da gol yağmuru sürdü. 52 ve 77'de Oğulcan Ahmet Erdul, 64 ve 85. dakikalarda ise Yalçın Akdoğan ile 4 gol daha bulan Kestelspor, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korudu.

TATSIZ GALİBİYET

Kestelspor, Manavgatspor'a karşı 7-0'lık bir zafer elde etti ama 4 oyuncusu kaybetti. Karşılaşmanın farklı dakikalarında sakatlanan Emrah Ekmekçi, Batuhan Gök, Serkan Ak ve Ertuğrul Keleş'in en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kestelspor, ligin 4. hafta maçında Mahmutlarspor ile sahasında karşılaşacak.